Ух, какая: Ким Кардашьян в белом бикини похвасталась сексуальной фигурой и плоским животом

Ким Кардашьян решила порадовать свою многомиллионную публику в Instagram пикантными фотографиями с отдыха. На них звезда реалити в соблазнительном образе поднималась по бетонной лестнице.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

На красавице было белое бикини на завязках ее собственного бренда SKIMS SWIM, плавки которого она украсила блестящей цепочкой. Купальник отлично сидел на Ким и подчеркивал ее сексуальные формы. Она также похвасталась плоским животом.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Волосы звезда распустила и надела на лицо стильные очки.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Фотографировала Ким ее младшая сестра Кендалл Дженнер.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Напомним, Ким Кардашьян продемонстрировала эффектный лук в кожаном металлически красном платье макси без бретелей от бренда Rick Owens.

Читайте также: