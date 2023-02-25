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Ух, какая: Ким Кардашьян в белом бикини похвасталась сексуальной фигурой и плоским животом

Ух, какая: Ким Кардашьян в белом бикини похвасталась сексуальной фигурой и плоским животом

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1198
Время на прочтение
1 мин
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Ух, какая: Ким Кардашьян в белом бикини похвасталась сексуальной фигурой и плоским животом

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Давненько 42-летняя звезда реалити не показывалась в купальнике.

Ким Кардашьян решила порадовать свою многомиллионную публику в Instagram пикантными фотографиями с отдыха. На них звезда реалити в соблазнительном образе поднималась по бетонной лестнице.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

На красавице было белое бикини на завязках ее собственного бренда SKIMS SWIM, плавки которого она украсила блестящей цепочкой. Купальник отлично сидел на Ким и подчеркивал ее сексуальные формы. Она также похвасталась плоским животом.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Волосы звезда распустила и надела на лицо стильные очки.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Фотографировала Ким ее младшая сестра Кендалл Дженнер.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Напомним, Ким Кардашьян продемонстрировала эффектный лук в кожаном металлически красном платье макси без бретелей от бренда Rick Owens.

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Дата публикации
Просмотры
1198
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