Ух, какая: Ким Кардашьян в миниатюрном бикине похвасталась сексуальными формами

Звезда реалити, бизнесвумен и инфлюэнсер соблазнительно рекламирует новинку от собственного бренда.

Ким Кардашьян обожает демонстрировать фолловерам в соцсети свои сексуальные формы. Она это делает, как в одежде, так и без нее.

На этот раз звезда реалити решила похвастаться и обольстительной фигурой, и новинкой от собственного бренда SKIMS.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

На снимках в Instagram Кардашьян предстала в миниатюрном бикини шоколадного цвета со стразами. Купальник отлично сидел на ее пышных формах и подчеркивал сексуальность Ким.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Лук она дополнила распущенными волосами и макияжем в нюдовых оттенках.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Примеряла Кардашьян еще одно бикини – такого же фасона, но другого цвета – бежевого и тоже со стразами.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Уверены, что после этих фотографий много поклонниц Ким захочет приобрести себе такой купальник.

Напомним, недавно Ким посетила свой бутик в Сенчуре-Сити. Она была одета в откровенное боди цвета металлик, светло-голубые широкие джинсы с высокой талией и длинный плащ, напоминавший фольгу.

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