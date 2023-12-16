Ух, какая: модель Playboy в вязаном бикини похвасталась сексуальными формами

Киндли Майерс устроила во время отпуска на море пикантный фотосет.
Американская модель Playboy – Киндли Майерс – порадовала фолловеров в Instagram снимками с горячей фотосессии, которая состоялась во время ее отдыха на Карибском море.
Красавица предстала перед объективом фотокамеры в желтом вязаном бикини с кистями на завязках. Киндли с разных ракурсов продемонстрировала свое подтянутое тело.
А еще блондинка продемонстрировала свою пышную сексуальную грудь и упругие соблазнительные ягодицы.
Майерс предстала с насыщенным макияжем, укладкой с мокрым эффектом и в украшениях. Она позировала в море, у дерева и на дереве.
Напомним, в прошлый раз Киндли Майерс в белье с цветочными аппликациями похвасталась пышным бюстом.
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