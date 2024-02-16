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Ух, какая: Николь Шерзингер в купальнике продемонстрировала упругие ягодицы

Ух, какая: Николь Шерзингер в купальнике продемонстрировала упругие ягодицы

Ух, какая: Николь Шерзингер в купальнике продемонстрировала упругие ягодицы

Николь Шерзингер / Фото: Instagram Николь Шерзингер

45-летняя артистка отдыхает на Мальдивах.

Бывшая звезда Pussycat Dolls Николь Шерзингер показала фолловерам в Instagram новое пикантное фото с отдыха на Мальдивах, куда она поехала вместе со своим женихом Томом Эвансом.

Артистка позировала спиной к фотокамере в бассейне с красивым видом на Индийский океан. На ней был черный купальник, прекрасно сидевший на ее стройной фигуре. Николь похвасталась упругими и сексуальными ягодицами.

Николь Шерзингер / © Instagram Николь Шерзингер
Николь Шерзингер / Фото: Instagram Николь Шерзингер

А еще звезда выложила забавное селфи, на котором сделала губы "уткой".

Николь Шерзингер / © Instagram Николь Шерзингер
Николь Шерзингер / Фото: Instagram Николь Шерзингер

Напомним, ранее Николь Шерзингер показала идеальную фигуру в бикини с принтом "зебра".

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