Ух, какая: Стелла Максвелл платьем в бельевом стиле подчеркнула стройную фигуру

34-летняя топ-модель и экс-ангел Victoria's Secret, как всегда, выглядела роскошно.

Стелла Максвелл посетила гала-вечер LACMA Art+Film в Музее искусств округа Лос-Анджелес.

Стелла Максвелл / Фото: Associated Press

Для такого события она выбрала черное длинное платье в бельевом стиле на бретельках, которое идеально подчеркнуло ее стройную фигуру. Лук модель дополнила чtрными кожаными перчатками и чtрными туфлями.

Стелла Максвелл / Фото: Associated Press

У Максвелл были распущены волосы с боковым пробором и макияж смоки-айс. Стелла украсила уши лаконичными серьгами, а шею – бриллиантовым колье.

Стелла Максвелл / Фото: Associated Press

Напомним, Стелла Максвелл в коротком платье с цветочными аппликациями и на шпильках побывала на Неделе моды в Париже.

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