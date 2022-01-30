Ух, какая: участница "Холостяка-11" в откровенном боди сверкнула сексуальным декольте и оголенным животом

Ух, какая: участница "Холостяка-11" в откровенном боди сверкнула сексуальным декольте и оголенным животом

Джессика Чеги в обольстительном образе сходила в ресторан.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – Джессика Чеги – продемонстрировала в Instagram новый сексуальный аутфит, в котором она сходила в ресторан.

Красавица надела черное откровенное боди с металлической фурнитурой. Оно имело сексуальное декольте и вырез, который обнажал ее плоский живот.

Джессика Чеги / Instagram Джессики Чеги

Верх девушка сочетала с черными брюками-клеш и черной остроносой обувью. В руке она держала клатч цвета металлик.

Волосы Джессика уложила в красивую прическу с локонами и сделала нежный макияж с черными стрелками. В ушах были элегантные серьги.

Джессика Чеги / Instagram Джессики Чеги

"Пусть наша жизнь будет наполнена только яркими эмоциями", – подписала фото Чеги.

Ранее Джессика показала снимок из стильной фотосессии, в которой она предстала в сексуальном образе обольстительницы. Чеги позировала, присев, в обтягивающем баклажановом платье миди с разрезом, который позволил продемонстрировать стройные ноги.

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