Ух какая: участница шоу "Холостяк-12" в боди продемонстрировала сексуальные формы

Участница реалити-шоу "Холостяк-12" — Марина Голд – показала в Instagram новые пляжные снимки, сделанные другой участницей проекта Викторией Варлей.

Марина соблазнительно позировала на побережье. Она была мокрая и запачканная песком. На ней было черное обтягивающее сетчатое боди, идеально подчеркнувшее ее сексуальные формы.

Марина Голд/Instagram

Лук девушка дополнила колье с камнями и насыщенным макияжем с акцентом на глазах.

Марина Голд/Instagram

"Марина — женский аналог редкого древнеримского мужского имени Марин, происходящий от латинского слова marīnus, которое в переводе означает "морской". Обожаю океан, море, воду… она меня успокаивает. С самого детства, когда я была у воды я мечтала и загадывала желание. Не знаю почему, Но все они со временем осуществлялись. Такова большая сила и энергия воды", — подписала фото Марина.

Напомним, а Виктория Варлей позировала на пляже у пальмы и с кокосом в руке. На ней был нюдовый прозрачный кроп-топ, сквозь который она блеснула пышной грудью.

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