Ух, какая: звезда реалити кожаным мини-платьем шоколадного цвета подчеркнула соблазнительные формы

Ева Гейл

Звезда британского реалити-шоу "Остров любви" и сестра Джессики Гейл - Ева Гейл - опубликовала в Instagram интересное видео, которое она сняла в уборной ресторана. На нем блондинка похвасталась сексапильным аутфитом, в котором она пришла на вечеринку.

Перед зеркалом Ева предстала в кожаном обтягивающем платье макси шоколадного цвета без рукавов, которое идеально подчеркнуло ее пышные соблазнительные формы. Гейл сделала укладку с локонами, вечерний макияж, молочный маникюр и завершила лук золотыми украшениями. Она выглядела эффектно.

"Лондонские ночи", - подписала видео Ева.

Напомним, Ева Гейл прогулялась по Лондону в миниатюрном платье в мелкий голубой цветочный принт.