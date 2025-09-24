ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
168
Время на прочтение
1 мин

Ух, какая: звезда реалити кожаным мини-платьем шоколадного цвета подчеркнула соблазнительные формы

Ева Гейл выбрала наряд, который идеально акцентировал внимание на ее фигуре "песочные часы".

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Ева Гейл

Ева Гейл

Звезда британского реалити-шоу "Остров любви" и сестра Джессики Гейл - Ева Гейл - опубликовала в Instagram интересное видео, которое она сняла в уборной ресторана. На нем блондинка похвасталась сексапильным аутфитом, в котором она пришла на вечеринку.

Перед зеркалом Ева предстала в кожаном обтягивающем платье макси шоколадного цвета без рукавов, которое идеально подчеркнуло ее пышные соблазнительные формы. Гейл сделала укладку с локонами, вечерний макияж, молочный маникюр и завершила лук золотыми украшениями. Она выглядела эффектно.

"Лондонские ночи", - подписала видео Ева.

Напомним, Ева Гейл прогулялась по Лондону в миниатюрном платье в мелкий голубой цветочный принт.

Дата публикации
Количество просмотров
168
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie