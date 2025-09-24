- Дата публикации
Ух, какая: звезда реалити кожаным мини-платьем шоколадного цвета подчеркнула соблазнительные формы
Ева Гейл выбрала наряд, который идеально акцентировал внимание на ее фигуре "песочные часы".
Звезда британского реалити-шоу "Остров любви" и сестра Джессики Гейл - Ева Гейл - опубликовала в Instagram интересное видео, которое она сняла в уборной ресторана. На нем блондинка похвасталась сексапильным аутфитом, в котором она пришла на вечеринку.
Перед зеркалом Ева предстала в кожаном обтягивающем платье макси шоколадного цвета без рукавов, которое идеально подчеркнуло ее пышные соблазнительные формы. Гейл сделала укладку с локонами, вечерний макияж, молочный маникюр и завершила лук золотыми украшениями. Она выглядела эффектно.
"Лондонские ночи", - подписала видео Ева.
