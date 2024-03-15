Ух, какая: звезда реалити в белом купальнике похвасталась сексуальным бюстом

Звезда американского реалити-шоу Selling Sunset – Эмма Эрнан – поделилась с подписчиками в Instagram пикантным снимком с отдыха у бассейна.

Блондинка позировала в белом сплошном купальнике на молнии с откровенным декольте, которое идеально подчеркнуло ее пышную и сексуальную грудь. Эмма также похвасталась стройными ногами.

Эмма Эрнан

Свой лук Эрнан дополнила волнистой укладкой и солнцезащитными очками.

Напомним, ранее Эмма Эрнан позировала на фото в черном мини-платье с рюшами и пикантным декольте.

Читайте также: