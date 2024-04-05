Ух, какая: звезда реалити в красном мини-платье продемонстрировала сексуальное декольте

Звезда американского реалити-шоу Selling Sunset – Эмма Эрнан – опубликовала в Instagram красивое селфи.

Блондинка предстала перед зеркалом в ярко-красном мини-платье, отлично подчеркнувшем ее стройную фигуру. Главным акцентом в ее образе было сексуальное декольте.

Эмма Эрнан

Лук Эрнан дополнила прической с легкими локонами, макияжем с пышными ресницами и украшениями. У нее стояла красная сумка от Chanel.

Напомним, ранее Эмма Эрнан показала пикантное фото в розовом бикини с отдыха в Мексике.

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