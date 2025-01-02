Ух, какие: Деми Роуз в шоколадном бикини похвасталась соблазнительными ягодицами

Британская модель показала фото с отдыха на испанском острове.

Давно Деми Роуз не радовала своих подписчиков горячими снимками. И вот красавица поделилась в соцсети пикантными фото с отдыха на Ибице.

Модель соблазнительно позировала у бассейна в роскошном бикини, состоявшем из шоколадных стрингов и лифа из бусин. Деми похвасталась своими пышными и сексуальными ягодицами.

Деми Роуз

А еще девушка продемонстрировала на камеру соблазнительное декольте.

Деми Роуз

Пляжный лук Роуз дополнила ожерельем на шею и талию. У нее были распущены волосы, голубой маникюр, лаконичные серьги в ушах и кольца на пальцах.

Напомним, Деми Роуз обнаженной похвасталась сексуальными изгибами тела.

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