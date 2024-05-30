Ух, какие ноги: звезда реалити в светло-лавандовом бикини покаталась на велосипеде

Эмма Эрнан показала новые снимки из отпуска на частном острове.

Звезда американского реалити-шоу Selling Sunset – Эмма Эрнан – не устает радовать фолловеров в Instagram новым контентом с отдыха.

На этот раз красавица сфотографировалась во время прогулки на велосипеде по побережью. Каталась она в светло-лавандовом бикини, в котором ее фигура выглядела сексуальной и подтянутой.

Эмма Эрнан/Instagram

А еще Эмма похвасталась стройными длинными ногами.

Эмма Эрнан/Instagram

Свой лук Эрнан дополнила солнцезащитными очками, серьгами-кольцами и вьетнамками.

Эмма Эрнан/Instagram

Напомним, Эмма Эрнан в красном бикини с завязками и вишневом бомберам похвасталась пышным бюстом.

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