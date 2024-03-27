Ух, какие: порноактриса в откровенном купальнике похвасталась сексуальными ягодицами

Актриса фильмов для взрослых решила продемонстрировать подписчикам свою гордость – упругую пятую точку.

Порноактриса Livv Fitt поделилась с фолловерами в Instagram пикантными фотографиями с отдыха. Она устроила себе фотосет на террасе с видом на водоем и город.

Livv Fitt/Instagram

Перед фотокамерой блондинка позировала в откровенном черном купальнике с обнаженной спиной, белых носках и черных кроссовках. Девушка похвасталась стройной фигурой и упругими сексуальными ягодицами.

Livv Fitt/Instagram

У Лив была укладка с мокрым эффектом и отсутствовал макияж на лице.

Напомним, Livv Fitt на мероприятие в Лас-Вегасе пришла в откровенном леопардовом кэтсьюте с цепочками, которые обнажали ее живот и пятую точку.

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