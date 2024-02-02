Ух, какое декольте: британская модель в черном платье продемонстрировала пышную грудь

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Меган Бартон Хенсон – выложила в Instagram новые снимки. Красавица продемонстрировала обольстительный образ, в котором она сходила на вечеринку.

Меган одела черное длинное платье с откровенным декольте, которое прекрасно подчеркнуло ее пышную сексуальную грудь.

Меган Бартон Хенсон/Instagram

Модель дополнила наряд черными остроносыми сапогами на шпильках. Позируя в машине, девушка оголила ноги.

Меган Бартон Хенсон/Instagram

Хенсон сделала идеально ровную укладку, макияж с акцентом на глазах, шею она украсила золотыми цепочками, а руки – браслетами и кольцами.

Напомним, ранее Меган Бартон Хенсон примерила черное мини-платье, украшенное стразами.

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