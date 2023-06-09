Ух, какая: британская телезвезда в красном бикини продемонстрировала сексуальную фигуру

Хлоя Ферри не перестает радовать фолловеров горячим контентом с отдыха.
Хлоя Ферри, британская телезвезда, опубликовала в Instagram пикантное видео с отдыха.
На нем красавица предстала в красном бикини на завязках. Хлоя похвасталась сексуальной фигурой. Она имеет пышное соблазнительное декольте, тонкую талию и широкие бедра. Ферри также продемонстрировала свои упругие ягодицы и татуировки на теле.
Свой аутфит Ферри дополнила укладкой с локонами, массивными очками и макияжем.
Напомним, в прошлый раз Хлоя Ферри продемонстрировала сексуальные формы в черном бикини, лиф которого отлично подчеркнул ее пышный бюст.
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