Ух, какая: британская телезвезда в красном бикини продемонстрировала сексуальную фигуру

Хлоя Ферри, британская телезвезда, опубликовала в Instagram пикантное видео с отдыха.

На нем красавица предстала в красном бикини на завязках. Хлоя похвасталась сексуальной фигурой. Она имеет пышное соблазнительное декольте, тонкую талию и широкие бедра. Ферри также продемонстрировала свои упругие ягодицы и татуировки на теле.

Свой аутфит Ферри дополнила укладкой с локонами, массивными очками и макияжем.

Напомним, в прошлый раз Хлоя Ферри продемонстрировала сексуальные формы в черном бикини, лиф которого отлично подчеркнул ее пышный бюст.

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