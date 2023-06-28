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Ух, которая: Сальма Гаек показала, как обнаженной релаксировала в сауне

Ух, которая: Сальма Гаек показала, как обнаженной релаксировала в сауне

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1299
Время на прочтение
1 мин
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Ух, которая: Сальма Гаек показала, как обнаженной релаксировала в сауне

Сальма Хайек / Фото: Associated Press

56-летняя актриса призналась, что ей помогает побороть стресс.

Сальма Хайек показала фолловерам в Instagram, как она отдыхает, и что ей помогает бороться со стрессом.

Избавиться от стресса актрисе помогает сауна. На фотографиях Сальма обнаженной, с распущенными влажными волосами и закрытыми глазами лежала на полке. Интимные места звезда прикрыла белыми полотенцами. Но даже прикрывшись, она блеснула сексуальными изгибами своего тела.

Сальма Хайек / © Instagram Сальмы Хайек
Сальма Хайек / Фото: Instagram Сальмы Хайек

"Воспользуйтесь целебной силой сауны и избавьтесь от стресса", – подписала фото актриса.

Сальма Хайек / © Instagram Сальмы Хайек
Сальма Хайек / Фото: Instagram Сальмы Хайек

Напомним, в прошлый раз Сальма Хайек продемонстрировала стильный лук в корсете из темного денима, джинсах клеш и большой шляпе.

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Дата публикации
Просмотры
1299
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