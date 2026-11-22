Елизавета Проценко

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Участница романтического реалити-шоу «Холостяк-15», эксперт по недвижимости, финалистка и обладательница титула вице-мисс конкурса красоты «Мисс Вселенная Украина 2026» Елизавета Проценко прокомментировала свой уход из проекта.

На своей странице в Instagram девушка опубликовала пост, в котором поделилась своими эмоциями после прощания с главным героем шоу — баскетболистом Вячеславом Кравцовым — и рассказала, что помешало ей построить с ним романтические отношения.

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«На этой неделе для меня завершился проект „Холостяк“. И, признаюсь, уходить было очень жаль», — написала Елизавета.

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По словам Проценко, за все время участия в шоу у них с Вячеславом было всего две встречи продолжительностью примерно по 30 минут. Девушка считает, что этого было недостаточно, чтобы по-настоящему раскрыться перед мужчиной и наладить с ним эмоциональную связь.

Елизавета Проценко

«Налаживать общение с мужчиной, когда у вас было всего две встречи по примерно 30 минут — непросто. За такое короткое время сложно по-настоящему раскрыться, показать, какой ты есть на самом деле. Особенно когда вокруг камера, съемочная группа и осознание того, что каждое ваше взаимодействие становится частью телешоу», — отметила участница.

Елизавета также вспомнила свидание в стиле 2000-х годов, во время которого она чувствовала себя не совсем комфортно из-за своего образа. По ее словам, розовые заколки и стилизация наряда соответствовали тематике встречи, однако не отражали ее привычного стиля. Это отчасти повлияло на ее эмоциональное состояние и общение с Холостяком.

Девушка также прокомментировала, почему ее редко показывали в выпусках реалити-шоу. Проценко объяснила, что не привыкла любой ценой привлекать к себе внимание, перебивать других или чрезмерно проявлять инициативу в общении с мужчинами.

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«Мне ближе естественность в общении. Точно так же мне совершенно не близки скандалы, сплетни и интриги. Я практически никогда не участвую в них, ведь это просто не про меня и не то, на что я хочу тратить свою энергию», — подчеркнула Елизавета.

Что касается отсутствия романтической химии между ней и Вячеславом, о которой «Холостяк» упомянул во время Церемонии роз, девушка отметила, что такие чувства невозможно создать искусственно.

«Что касается наших с Славой отношений, я верю, что химия и эмоции — это то, что невозможно создать искусственно или заставить себя почувствовать. Это нечто особенное, что возникает далеко не с каждым человеком», — написала она.

Несмотря на то, что ей не удалось построить отношения с Кравцовым, Елизавета не жалеет об участии в романтическом реалити-шоу. Она поблагодарила команду проекта за новые знакомства, эмоции и незабываемые моменты.

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«Я ухожу из проекта с теплыми воспоминаниями, новым опытом и благодарностью за все, что удалось пережить. И, пожалуй, главное, что я хочу сказать: не каждую историю можно успеть прожить за несколько встреч. Иногда для настоящего контакта просто нужно больше времени», — подытожила Проценко.

Напомним, Елизавета Проценко покинула «Холостяк-15» в шестом выпуске, который вышел 20 ноября. Во время Церемонии роз Вячеслав Кравцов признался девушке, что между ними так и не возникла романтическая химия, которая могла бы стать началом настоящих чувств.

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