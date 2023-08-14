Ухт ы, какая: американская певица пришла на бранч в платье с глубоким и сексуальным декольте

Певица и основательница американской группы Destiny's Child – Келли Роуленд – посетила бранч Black Excellence, организованный в ее честь в Лос-Анджелесе.

На ивенте Келли появилась в эффектном аутфите. На ней было приталеное платье от бренда Georges Hobeika, состоявшее из светлого верха с драпировкой и бантом спереди и бежевой юбки, расшитой камнями в виде цветов. Главным акцентом в ее образе было глубокое и сексуальное декольте.

Келли Роуленд / Фото: Getty Images

Наряд Роуленд дополнил босоножками с камнями. Она сделала красивую прическу с локонами, макияж с пышными ресницами, уши украсила большими серьгами, а руку – кольцом и браслетом.

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