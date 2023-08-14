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Ухт ы, какая: американская певица пришла на бранч в платье с глубоким и сексуальным декольте

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1101
Время на прочтение
1 мин
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Ухт ы, какая: американская певица пришла на бранч в платье с глубоким и сексуальным декольте

Келли Роуленд / Фото: Getty Images

Келли Роуленд продемонстрировала на мероприятии красивый образ с соблазнительным акцентом.

Певица и основательница американской группы Destiny's Child – Келли Роуленд – посетила бранч Black Excellence, организованный в ее честь в Лос-Анджелесе.

На ивенте Келли появилась в эффектном аутфите. На ней было приталеное платье от бренда Georges Hobeika, состоявшее из светлого верха с драпировкой и бантом спереди и бежевой юбки, расшитой камнями в виде цветов. Главным акцентом в ее образе было  глубокое и сексуальное декольте.

Келли Роуленд / © Getty Images
Келли Роуленд / Фото: Getty Images

Наряд Роуленд дополнил босоножками с камнями. Она сделала красивую прическу с локонами, макияж с пышными ресницами, уши украсила большими серьгами, а руку – кольцом и браслетом.

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Дата публикации
Просмотры
1101
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