Ухты, какая: Тина Кароль в брючном костюме снялась в интересной фотосессии

Ухты, какая: Тина Кароль в брючном костюме снялась в интересной фотосессии

Певица сменила женственные платья на строгие брючные костюмы.

Тина Кароль снялась в новой интересной фотосессии авторства Natalia Kurgan. Артистка сменила сексуальные платья на деловые брючные костюмы.

Перед объективом фотокамеры Тина предстала в белом костюме-тройке в тонкую полоску с золотыми пуговицами и в черной рубашке. Костюм состоял из жакета, жилетки и брюков-клеш.

Тина Кароль / Instagram Тины Кароль

Наряд она дополнила лакированными туфлями на шпильках. Позировала она на коричневом кожаном диване и в заведении.

Тина Кароль / Instagram Тины Кароль

Тина Кароль / Instagram Тины Кароль

Затем Кароль появилась в черном костюме с прямыми брюками и в черной рубашке.

Тина Кароль / Instagram Тины Кароль

Волосы ее были уложены в аккуратную прическу, а налице был нежный макияж. Эксперимент со стилем получился отличным.

Напомним, ранее Тина восхитила роскошным образом в платье с драгоценными камнями и воланами весом 10 кг.

Тина Кароль / Instagram фан-группы Тины Кароль

Читайте также: В лимонном платье с бантиками: очаровательная Тина Кароль спела с итальянским оперным певцом

Эффектные образы Тины Кароль (12 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку