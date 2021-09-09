Ухты, какая: Тина Кароль в брючном костюме снялась в интересной фотосессии

Певица сменила женственные платья на строгие брючные костюмы.
Тина Кароль снялась в новой интересной фотосессии авторства Natalia Kurgan. Артистка сменила сексуальные платья на деловые брючные костюмы.
Перед объективом фотокамеры Тина предстала в белом костюме-тройке в тонкую полоску с золотыми пуговицами и в черной рубашке. Костюм состоял из жакета, жилетки и брюков-клеш.
Наряд она дополнила лакированными туфлями на шпильках. Позировала она на коричневом кожаном диване и в заведении.
Затем Кароль появилась в черном костюме с прямыми брюками и в черной рубашке.
Волосы ее были уложены в аккуратную прическу, а налице был нежный макияж. Эксперимент со стилем получился отличным.
Напомним, ранее Тина восхитила роскошным образом в платье с драгоценными камнями и воланами весом 10 кг.
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