Ух ты, какая: Жасмин Тукс сверкнула фигурой в эффектном бронзовом бикини

Американка снялась в рекламе купальников.
33-летняя топ-модель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Жасмин Тукс – стала звездой весенней промокампании бренда купальников Monday Swimwear. Она примерила эффектное бронзовое бикини с золотыми кольцами, которое красиво подчеркнуло ее стройную фигуру.
Волосы модели собрали в тугой пучок, а на кожу нанесли шиммер.
"Тайная муза золотого часа", - подписала фото модель. Отметим, золотой час – это время перед закатом, когда дневной свет выглядит мягким и немного красноватым, это любимое время фотографов.
Напомним, ранее топ-модель Жасмин Тукс похвасталась подтянутыми ягодицами. Она показала серию снимков, сделанных у бассейна.
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