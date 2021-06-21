Уикенд в Одессе: Катя Осадчая поделилась семейными кадрами

Катя Осадчая и Юрий Горбунов проводят жаркие выходные в Одессе.
Ведущая делится на своей странице в Instagram красочными снимками, которые сделаны во время прогулки по городу и побережью.
"Прекрасный одесский день! @gorbunovyuriy спасибо тебе ❤️", - так подписывает снимки Осадчая.
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Осадчая показала несколько фотографий старых домов, сделала фото на фоне Оперного театра, а также поделилась селфи на котором запечатлена с супругом Юрием Горбуновым.
Для прогулки Катя, которая сейчас ждет третьего ребенка, выбрала костюм синего цвета в гороховый принт, который состоял из легкой рубашки и брюк, сочетая наряд с белыми босоножками. Волосы Осадчая собрала в хвост и надела большие солнцезащитные очки черного цвета.
Днем ранее, напомним, мы показывали вам снимок Кати в платье цвета неба, когда ведущая позировала на фоне знаменитых дверей, установленных на одесской набережной.
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