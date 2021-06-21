Уикенд в Одессе: Катя Осадчая поделилась семейными кадрами

Катя Осадчая и Юрий Горбунов проводят жаркие выходные в Одессе.

Ведущая делится на своей странице в Instagram красочными снимками, которые сделаны во время прогулки по городу и побережью.

"Прекрасный одесский день! @gorbunovyuriy спасибо тебе ❤️", - так подписывает снимки Осадчая.

(листайте фото вправо)

Также читайте В платье цвета фуксии: беременная Катя Осадчая показала яркий образ на отдыхе в Турции

Осадчая показала несколько фотографий старых домов, сделала фото на фоне Оперного театра, а также поделилась селфи на котором запечатлена с супругом Юрием Горбуновым.

Для прогулки Катя, которая сейчас ждет третьего ребенка, выбрала костюм синего цвета в гороховый принт, который состоял из легкой рубашки и брюк, сочетая наряд с белыми босоножками. Волосы Осадчая собрала в хвост и надела большие солнцезащитные очки черного цвета.

Днем ранее, напомним, мы показывали вам снимок Кати в платье цвета неба, когда ведущая позировала на фоне знаменитых дверей, установленных на одесской набережной.

Читайте также: В вечернем платье и тюрбане: беременная Катя Осадчая показала фигуру

Катя Осадчая и Юрий Горбунов отдыхают в Турции (23 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку