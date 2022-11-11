Укладка, как у Дженнифер Энистон: актриса показала, как сделать прическу за две минуты

Много лет прическа, как у Рэйчел из "Друзей", была очень популярна. А поклонницы Дженнифер Энистон несли к своим мастерам фотографию героини сериала, чтобы повторить этот шедевр.

На самом же деле Дженнифер Энистон не часто экспериментирует со своей прической. Она носит среднюю длину волос, немного их осветляет, а ее стилист по волосам Крис МакМиллан всегда делает ей безупречные укладки для красных дорожек.

Дженнифер запустила свой собственный бренд по уходу за волосами LolaVie и на днях своим подписчикам в Instagram показала, как можно за считаные минуты сделать красивую укладку. Социальные сети актриса не любит, о чем недавно еще раз заявила в интервью для журнала Allure, но иногда чем-то там все же делится со своими поклонниками.

Снимками из новой фотосессии для Allure Дженнифер Энистон также делилась в своем блоге. На обложке глянца звезда блистала в крошечном бикини от Chanel.

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