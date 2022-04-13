"Украина – это свет": Злата Огневич показала снимки с благотворительных концертов в США

"Украина – это свет": Злата Огневич показала снимки с благотворительных концертов в США

Артистка выступила на благотворительных концертах в поддержку Украины.

Злата Огневич опубликовала в Instagram фото и видео с благотворительных концертов в США, в которых она приняла участие. Артистка сообщила о завершении первой части этих концертов.

Злата рассказала, что на них они собрали более 2 миллионов гривен в помощь Украине. С части этих поступлений закупили технику, амуницию, которую отправят на передовую.

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"Спасибо за инициативу и приглашение на эти концерты @lana_hramakouski @chicago_ru! Лана, твоя семья делает большие, добрые дела, и я счастлива тебя знать.

Обнимаю всем сердцем каждого, кто пришел, приобщился и помог Украине бороться за свободу и правду, имею за честь бороться бок о бок, быть частью одного целого! Спасибо волонтерам, партнерам, организаторам.

Самая высокая ценность нашей страны, самый главный ресурс – это люди", – написала Злата.

Певица также сообщила, что в мае продолжат выступать с благотворительными концертами в США.

"Украина – это свет", — отметила Огневич.

Напомним, Злата Огневич вместе с другими звездами поддержала благотворительную инициативу в поддержку украинской теробороны.

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