Украинцы на фотоколле в Каннах вышли в футболках с сильными лозунгами и призывом освободить "Тайру"

Продюсер Елизавета Смит, режиссер Максим Наконечный и продюсер Дарья Бассель появились на фотоколле 75-го Каннского кинофестиваля 25 мая, чтобы представить фильм "Видение бабочки" (Butterfly Vision).

Своими образами на Лазурном берегу украинцы решили напомнить гламурному европейскому обществу о полномасштабной войне в Украине, которую три месяца назад развернула Россия, и о том, что сейчас происходит в нашей стране.

Максим надел черную футболку с призывал освободить украинского парамедика Юлию Паевскую "Тайру", которая сейчас находится в плену в России. Также на нем была черная рубашка с зеленым орнаментом, напоминавшим украинскую вышиванку, и очки с желто-голубыми линзами.

Максим Наконечный / Фото: Getty Images

Стоит отметить и маникюр Максима, на котором было написано "Воля".

Максим Наконечный / Фото: Getty Images

Дарья и Елизавета были в черных футболках с кадрами бомбардировки украинских городов и лозунгами: Ukraine live; Sensitive content. Russians kill Ukrainians. Do you find it offensive and disturbing to talk about this genocide (Чувствительный контент. Русские убивают украинцев. Считаете ли вы оскорбительными и тревожными разговоры об этом геноциде?). Эти фразы - прямая отсылка к социальным сетям, которые блокируют контент, показывающий ужасы, которые совершает российская армия в нашей стране.

Елизавета Смит, Максим Наконечный, Дарья Бассель / Фото: Associated Press

Фильм, который в этом году представляют украинцы, расскажет о женщине-военном по имени Лилия. Она возвращается домой с передовой после двухмесячного плена и обнаруживает, что беременна после того, как ее изнасиловал надзиратель.

