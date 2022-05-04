"Украинцы никогда не согласятся быть рабами": Барских рассказал американскому Rolling Stone о войне в Украине

В zoom-интервью певец признался, как спасал семью из Херсона, рассказал об отношении к нему украинских военных, первые впечатления о тренировках и о наибольшем разочаровании в жизни.

Макс Барских дал интервью американскому изданию Rolling Stone. Артист рассказал о войне в Украине. Он, как каждый украинец, до последнего не верил в возможность полномасштабного вторжения России в Украину.

"Мы живем в 21 веке, и никто не мог подумать, что это произойдет. Через несколько дней после 24 февраля я решил поговорить со своей российской аудиторией через социальные сети и поделиться всем, что происходит. 100% правда, увиденная своими глазами. На что я получил множество комментариев с ненавистью, сообщений от некогда любимых поклонников и пожеланий смерти мне и всей нации. И это было одно из самых больших разочарований в моей жизни, честно говоря", — сказал Барских изданию.

С началом войны самое первое, что совершил певец, — вывез семью из еще неоккупированного Херсона в более безопасное место.

"Я решил собрать всех членов своей семьи и отправить их за границу. А по дороге мы уже проезжали мимо российской военной техники и перестрелки. Безумие. Это было похоже на какой-то чертов фильм. Я не спал два дня подряд, находясь за рулем. На третий день я почувствовал, будто нахожусь в наркотическом опьянении. С течением времени ты начинаешь привыкать ко всей этой ситуации в стране – это ужасно!" – сказал Макс.

Вернувшись в Киев, певец решил вступить в ряды ВСУ в качестве резервиста и начать военные тренировки. По поводу того, изменилась ли жизнь с тех пор и чувствует ли к себе разницу в отношении собратьев, Макс говорит:

"Я не чувствую статус знаменитости. Я обычный украинец. Но солдаты очень поддерживают. Сначала они со мной фотографировались и говорили: "Хорошо, в нашей команде есть все, а люди из [музыкальной] индустрии сейчас идут в военную службу. И это очень вдохновляет украинских ребят.

Макс Барских/Пресс-лужба

Это большое изменение, но знаете что - мне нравится. И это учит не забывать, что ты прежде всего человек. Командир сказал мне: "Это твой выбор. Тебе не нужно быть здесь сто процентов времени". Но это было мое решение.

На вопрос журналиста, научился ли пользоваться оружием, Макс ответил, что 70 процентов своего времени посвящает тренировкам. И признается, что не уверен, готов ли кого-то убить. Но если нужно будет защищать Родину и свой народ — он это сделает.

Напомним, Барских получил приглашение выступить на Billboard MusicCon, который состоится 13-14 мая в Лас-Вегасе. На панели, получившей название в честь его песни Don't Fuck with Ukraine!, музыкант выступит с речью, в которой из первых уст расскажет международной аудитории о том, что сейчас происходит в Украине.

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