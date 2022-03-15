Украинка в Лос-Анджелесе организовала выставку Шевченка, на которую пришла в футболке с гербом нашей страны

Украинка в Лос-Анджелесе организовала выставку Шевченка, на которую пришла в футболке с гербом нашей страны

Уже три недели Украина мужественно борется за право быть свободной и независимой.

Мировые звезды, деятели культуры и политики помогают стране одержать победу, а также оказывают существенную финансовую поддержку.

Сегодня, 15 марта, открывается выставка "Шевченко: Душа Украины" в пользу Украины в Immersive Van Gogh Los Angeles в Лос-Анджелесе.

Карина Смирнофф / Getty Images

Выставка пройдет в шести городах Северной Америки. Бывшая участница "Танцев со звездами" Карина Смирнофф, родившаяся в Украине, в Харькове и носила фамилию Смирнова, была среди тех, кто помог открыть выставку. Она сказала, что то, что происходит с украинским народом, душераздирающе, пишет abc7.com.

Карина Смирнофф / Getty Images

"Это просто ужасно, вы не понимаете, что это реальность для многих семей", — сказал Смирнофф. "Я думаю, что эмоции колеблются между яростью, гневом и депрессией", - комментирует войну Карина.

Карина Смирнофф / Getty Images

Все доходы от продажи билетов пойдут непосредственно в Фонд Красного Креста и Национального банка Украины, и уже собрано более 170 000 долларов.

Мультисенсорное шоу посвящено творчеству украинского художника, поэта, философа и общественного деятеля XIX века Тараса Шевченко. Всю свою жизнь Шевченко проявлял мужество и стойкость в борьбе за свободу украинского народа. Теперь его работа поможет отстаивать независимость Украины.

Карина Смирнофф / Getty Images

"Все бомбят, но надежда и украинская душа никогда не будут уничтожены", - заявила Карина Смирнофф.

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