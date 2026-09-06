Валерия Лисовская / фото: Miss Ukraine

Реклама

В субботу, 5 сентября, во Вьетнаме состоялся грандиозный финал 73-го конкурса красоты «Мисс Мир».

Участницы конкурса красоты «Мисс Мир — 2026» / © Getty Images

Победительницей стала Джохейрри Мола из Доминиканской Республики, но достойно представила свою страну на международной арене и представительница Украины Валерия Лисовская.

Реклама

Валерия Лисовская / фото: instagram.com/lisovska_valeriia

Валерия Лисовская вошла в число конкурсанток, попавших в топ-20 / © Getty Images

В конкурсе красоты за корону соревновались 111 представительниц разных стран, но Валерия смогла войти в топ-20. Организаторы также разделили участниц на четыре континентальные группы: Африка; Америка и Карибский бассейн; Европа; Азия и Океания. Поэтому Валерия смогла показать ещё один хороший результат — вошла в пятерку лучших участниц от Европы.

Реклама

Во время объявления результатов Валерия продемонстрировала на сцене голубое платье с пайетками.

Валерия Лисовская / фото: instagram.com/lisovska_valeriia

Для финала украинская красавица выбрала золотое вечернее платье с накидкой, получившее название «Сияние Несокрушимости». Наряд для Валерии специально создало украинское ателье LADY MILLION studio.

Валерия Лисовская / фото: Miss Ukraine

Платье невероятно сияло на сцене, а его создатели заложили в наряд особую символику — по замыслу наряд отражал внутренний свет, достоинство и стойкость Украины.

Валерия Лисовская / фото: Miss Ukraine

Валерия Лисовская / фото: Miss Ukraine

Еще один отдельный образ Лисовская представила во время показа национальных костюмов, и он получил название «Крылья света». Его концепция также связана с Украиной.

Реклама

Валерия Лисовская / фото: instagram.com/lisovska_valeriia

Валерия Лисовская / фото: instagram.com/lisovska_valeriia

Новости партнеров