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Украинка Валерия Лисовская вошла в топ-20 "Мисс Мира - 2026": какие образы она представила
Украинка показала уверенный результат среди более чем сотни участниц и привлекла внимание своими яркими образами, каждый из которых имел особый символический смысл.
В субботу, 5 сентября, во Вьетнаме состоялся грандиозный финал 73-го конкурса красоты «Мисс Мир».
Победительницей стала Джохейрри Мола из Доминиканской Республики, но достойно представила свою страну на международной арене и представительница Украины Валерия Лисовская.
В конкурсе красоты за корону соревновались 111 представительниц разных стран, но Валерия смогла войти в топ-20. Организаторы также разделили участниц на четыре континентальные группы: Африка; Америка и Карибский бассейн; Европа; Азия и Океания. Поэтому Валерия смогла показать ещё один хороший результат — вошла в пятерку лучших участниц от Европы.
Во время объявления результатов Валерия продемонстрировала на сцене голубое платье с пайетками.
Для финала украинская красавица выбрала золотое вечернее платье с накидкой, получившее название «Сияние Несокрушимости». Наряд для Валерии специально создало украинское ателье LADY MILLION studio.
Платье невероятно сияло на сцене, а его создатели заложили в наряд особую символику — по замыслу наряд отражал внутренний свет, достоинство и стойкость Украины.
Еще один отдельный образ Лисовская представила во время показа национальных костюмов, и он получил название «Крылья света». Его концепция также связана с Украиной.