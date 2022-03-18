Украинки посетили мероприятие в США, где рассказали о войне и призвали поддержать искусство

Украинки посетили мероприятие в США, где рассказали о войне и призвали поддержать искусство

Из-за агрессии России в Украине многие люди искусства остались без возможности работать.

Украинская журналистка, общественная деятельница и бизнесвумен Дарья Шаповалова вместе с Натальей Моденовой и Асей Николаевой посетили мероприятие "Украина за мир: поддержка творцов и новаторов", которое проводилось в Техасе, США, в рамках SXSW.

Дарья Шаповалова с Натальей Моденовой и Асей Николаевой / Getty Images

Мероприятие объединило лидеров украинского искусства, моды, музыки, кино и технологий, чтобы рассказать о реальной ситуации в Украине. Участники получили информацию о том, как поддержать художников, новаторов и творцов, чьи жизни и карьеры разрушает это несправедливое вторжение России. Потому что, несмотря на военные условия, им по-прежнему нужен способ работать - создавать и представлять свое искусство.

Дарья Шаповалова с Натальей Моденовой и Асей Николаевой / Getty Images

Мероприятие включало видеообращения от участников группы KAZKA, которые должны были выступить на SXSW до российского вторжения.

Дарья Шаповалова с Натальей Моденовой и Асей Николаевой / Getty Images

Дарья Шаповалова с Натальей Моденовой и Асей Николаевой / Getty Images

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