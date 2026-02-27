ТСН в социальных сетях

Украинская модель Алла Костромичева вышла на подиум во время показа Gucci

Звезда выглядела потрясающе в маскулинном луке, который для нее подобрали стилисты бренда.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Алла Костромичева

Алла Костромичева / © Getty Images

В Милане во время Недели моды Модный дом Gucci представил публике новую коллекцию на сезон осень-зима 2026-2027. Шоу стало знаковым, ведь было дебютным для дизайнера Демны Гвасалии на посту креативного директора этого бренда.

В показе приняли участие большое количество моделей с мировым именем, в частности Кейт Мосс, Мариякарла Босконо и Эмили Ратаковски. Однако также на подиум вышла украинская суперзвезда — модель Алла Костромичева, которая является одной из самых успешных представительниц модной индустрии из Украхны.

Алла Костромичева / © Getty Images

Алла Костромичева / © Getty Images

Алла продефилировала по подиуму в черном костюме оверсайз в тонкую полоску, который состоял из жакета и брюк. Этот маскулинный лук также дополнил черный лонгслив, остроносые туфли с культовыми золотыми пряжками бренда и сумка на плече.

Также заметными акцентами образа стали такие детали как роскошный макияж с яркими растушеванными тенями на глазах и глянцевой красной помадой. Роскошные волосы модели были распущенными и лаконично уложенными.

Во время показа среди гостей можно было заметить актрису Деми Мур, которая кардинально сменила имидж и пришла на шоу в новом образе.

