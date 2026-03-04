Украинская модель Карина Мазяр вышла на подиум на показе Saint Laurent

Карина Мазяр / © Getty Images

Шоу состоялось в рамках Недели моды, где креативный директор бренда Энтони Ваккарелло представил коллекцию на сезон осень-зима 2026-2027.

Карина Мазяр вышла на подиум в голубом платье до колен, украшенном нежным кружевом бежевого цвета. Образ модели дополняли коричневые капроновые колготки, прозрачные туфли на каблуках и массивные украшения: серьги-птички, колье на шее и кольцо. При этом волосы девушки были собраны в гладкую прическу, а ее лицо украшал очень яркий макияж.

Карина Мазяр / © Getty Images

Особое внимание привлекала форма сережек, которые были в ушах у Карины. Дело в том, что они выполнены в виде голубей — это отсылка к творчеству французского художника Жоржа Брака.

Его птицы часто появлялись в коллекциях Сен-Лоран и дизайнер всегда мастерски умел вписать этот птичий мотив в свои работы, в частности их можно было увидеть в украшениях и декоративных элементах одежды конца 1980-х годов.

Карина Мазяр / © Getty Images

Ранее модель уже принимала участие в нескольких топовых показах Недели моды, в частности выходила на подиумы для Chanel и Versace.