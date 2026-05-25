Украинская модель plus-size в леопардовом бюстгальтере похвасталась 17-м размером груди на премьере фильма

Мила Кузнецова

Украинская модель plus-size с 17-м размером груди — Мила Кузнецова — посетила в Киеве премьеру молодежной комедии «Супер Драйвер».

На мероприятии она предстала в джинсах и джинсовой куртке с серебряной бахромой на рукавах. На Миле также был белый топ с откровенным вырезом и леопардовый бюстгальтер, который подчеркнул ее пышный бюст 17-го размера.

Мила Кузнецова/Фото Alex Plugin

Модель сделала прическу с плетением, макияж с черными стрелками и оранжевый маникюр.

О фильме:

Это история о безумном дорожном приключении и первой любви от режиссера культовых комедий «Тупой и еще тупее» и «Все без ума от Мэри» Бобби Фаррелли. Главную роль в ленте сыграл перспективный актер новой волны Голливуда Сэм Нивола, известный по участию в третьем сезоне сериала «Белый лотос».

Согласно сюжету, старшеклассник Джереми встречается на расстоянии со своей девушкой Самантой, которая только что поступила в колледж в другом городе. Парню разлука дается очень тяжело. Его сомнения усилились после того, как его возлюбленная позвонила ему навеселе во время вечеринки. Джереми решает спасти их отношения: он угоняет учебную машину со своего урока вождения и отправляется в путешествие — в колледж Саманты. За компанию с ним едут его одноклассники

Это путешествие превращается в веселые приключения, испытания и искренние моменты, которые помогли Джереми переосмыслить настоящую любовь, взросление и дружбу.

Мировая премьера ленты состоялась на Международном кинофестивале в Торонто в 2025 году.

