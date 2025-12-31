Украинская модель plus-size в топе похвасталась 17-м размером груди на премьере фильма

Мила Кузнецова

Украинская модель plus-size с 17-м размером груди — Мила Кузнецова — посетила в кинотеатре Multiplex (ТРЦ Respublika Park) премьеру экранизации мирового бестселлера Фриды Мак-Фадден «Служанка».

Девушка появилась на мероприятии в черных кожаных брюках и черном топе с откровенным декольте, в котором она продемонстрировала свой пышный бюст 17-го размера.

Мила Кузнецова/Фото Екатерины Дехаб

Талию Мила подчеркнула черным поясом-корсетом с белыми надписями и молнией. Лук она дополнила черными кроссовками на высокой грубой подошве.

Мила Кузнецова/Фото Екатерины Дехаб

О фильме:

Ленту сняли по мотивам мирового литературного феномена Фриды Мак-Фадден, который перевели на 40 языков. Он стал №1 бестселлером по версии The New York Times. Роман в жанре психологического триллера вышел в 2022 году и быстро получил продолжение — «Секрет служанки» и «Служанка наблюдает», а затем и финальную часть — «Свадьба служанки».

По сюжету ленты, Милли (Сидни Суини) — девушка с мрачным прошлым почти потеряла надежду найти работу, пока не получает место служанки с проживанием в роскошном поместье семьи Винчестеров, которые словно сошли со страниц модного журнала. Идеальная жена Нина (Аманда Сейфрид), ее привлекательный муж-бизнесмен Эндрю (Брендон Скленар) и их дочь Сесилия — кажутся подарком судьбы для Милли. Но постепенно жизнь девушки превращается в смесь кошмаров и соблазнов, цена за которые может стать слишком высокой. Потому что у каждого в имении Винчестеров есть свой секрет.

В украинский прокат фильм «Служанка» выходит уже завтра, 1 января.