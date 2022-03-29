Украинская певица прочитала стих Жадана перед Шольцем в Берлине

Украинская певица прочитала стих Жадана перед Шольцем в Берлине

Лирика украинского поэта Сергея Жадана, которого выдвинули в этом году на Нобелевскую премию, прозвучала перед канцлером Германии.

Украинская певица Марианна Садовская приняла участие в мероприятии "Культура в канцелярии", которое проходило в рамках программы "Литературные голоса сильной Европы" в Берлине.

Марианна Садовская / Getty Images

Во время мероприятия певица прочитала стихи писателя Сергея Жадана. Также в зале присутствовал канцлер Германии Олаф Шольц.

"Искусство и культура создают пространства свободы, в которых мы остро нуждаемся", - заявил Шольц.

Марианна Садовская / Getty Images

Также на мероприятии присутствовали французский писатель и журналист Оливье Гез, австрийская писательница Ева Менассе, словацкий писатель Михал Хворецкий, польская писательница Агата Тушинская и автора бестселлеров Даниэль Кельман.

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