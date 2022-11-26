Украинская певица SHADU представила песню о разлуке с любимым человеком

Артистка написала композицию о самом тяжелом году для всех украинцев.

Украинская певица SHADU представила символическую песню под названием "2022". Она также выпустила клип на нее, снятый украинским клипмейкером Виктором Скуратовским. Съемки проходили с помощью одного генератора.

Это композиция о разлуке с любимым и близким человеком, которую пережили многие женщины. Однако каждая история, как в сказке, должна иметь счастливый конец. В это верит и артистка. Своей песней она предвосхищает блестящую победу Украины.

"К завершению подходит самый трудный год, год который запомнится каждому на всю жизнь. Тем не менее, мы, украинцы, доказали всему миру, что сильнее нации не найти. Хочу, чтобы разлука больше никогда не была в вашем доме, а любовь заполонила каждое сердце "2022" плавно перейдет в 2023, а этот год точно будет победным для каждого из нас", — поделилась Shadu.

Напомним, ранее Shadu презентовала песню "Коли я", которую посвятила всем украинцам, вынужденно убегавшим от войны, которую развязала Россия против Украины.

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