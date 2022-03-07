Украинская певица в укрытии написала песню-поддержку

Shadu записала песню в квартире на наушниках к телефону.

Певица Shadu записала песню-поддержку для каждого украинца.

Текст песни она писала в укрытии. Голос артистка записала в квартире на обычных наушниках к телефону.

"Я до последнего отказывалась говорить музыкой в это время. Потому что я не люблю хайп. Именно потому, что мне это не нужно. Я просто хочу, чтобы мы могли выжить. Больше мне ничего не нужно", – сказала артистка.

Аранжировку и музыку сделал Вадим Поротков – саундпродюсер артистки, работавший в экстремальных условиях, несмотря на взрывы за окном.

Напомним, американская певица и поэтесса Патти Смит перевела Гимн Украины на английский язык, чтобы донести его значение всему миру.

Читайте также: