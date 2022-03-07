Украинская певица в укрытии написала песню-поддержку

Shadu записала песню в квартире на наушниках к телефону.
Певица Shadu записала песню-поддержку для каждого украинца.
Текст песни она писала в укрытии. Голос артистка записала в квартире на обычных наушниках к телефону.
"Я до последнего отказывалась говорить музыкой в это время. Потому что я не люблю хайп. Именно потому, что мне это не нужно. Я просто хочу, чтобы мы могли выжить. Больше мне ничего не нужно", – сказала артистка.
Аранжировку и музыку сделал Вадим Поротков – саундпродюсер артистки, работавший в экстремальных условиях, несмотря на взрывы за окном.
Напомним, американская певица и поэтесса Патти Смит перевела Гимн Украины на английский язык, чтобы донести его значение всему миру.
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