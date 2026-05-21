Украинская певица продемонстрировала красивые образы в цветочных венках

Украинская певица ZAYVA ко Дню вышиванки снялась в красивой фотосессии, в которой похвасталась коллекцией традиционных венков.

Артистка примерила венки с яркими объемными цветами и разноцветными лентами.

На фотографиях певица позировала в национальном наряде с вышивкой. А еще она решила поэкспериментировать и сочетала цветочный венок со стильной черной кожанкой и с кружевным боди с пикантным декольте.

Фотосет также был посвящен выходу новой песни ZAYVA «Милий». Вместе с треком артистка презентовала атмосферное видео, созданное с помощью искусственного интеллекта.

«Это эмоциональная история любви, в которой сочетаются современные биты и народные мотивы. Эта песня — о чувствах, которые знакомы каждому» — поделилась исполнительница.

