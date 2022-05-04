"Украинская женщина сейчас – это символ силы и любви": MamaRika посвятила песню украинским матерям

Артистка представила композицию о сыне.

В преддверии Дня матери MamaRika выпустила песню под названием "Син". Ее артистка посвятила всем украинским матерям, которые вынуждены защищать своих детей от войны. Ведь всему миру известно, что материнская любовь - самая сильная, поэтому каждая мама, не раздумывая, готова встать под пули, чтобы защитить своего ребенка от беды.

MamaRika/Прессслужба

"Украинская женщина сейчас – это символ силы и любви во всем мире! Каждая из нас преодолела страшный и трудный путь, чтобы спасти своего ребенка. Я никогда не забуду то, как прижимала своего сына Давида к груди, когда над нашим домом пролетали ракеты. В тот момент ты готов отдать свою жизнь, лишь бы твое самое дорогое сокровище жило и больше никогда не видело войны, именно это чувствует сейчас каждая мама Украины. Мы просто должны остановить врага и дать нашим деткам светлое, мирное будущее, чтобы больше никогда не видеть страха в их глазах", – сказала MamaRika.

MamaRika/Прессслужба

Обложку для сингла создала Марина Соломенникова — та самая художница, которая является автором работы "Киевская Мадонна в метро". Как известно, этот образ, распечатанный в большом формате, сейчас стоит в часовне Святого Власия, мученика в Неаполе.

MamaRika/Прессслужба

Напомним, девять месяцев назад MamaRika родила первенца Давида.

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