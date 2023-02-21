Украинские дизайнеры продемонстрировали свои коллекции на неделе моды в Лондоне

Сегодня в Британской столице в рамках коллаборации Ukrainian Fashion Week и London Fashion Week состоялся показ трех коллекций, созданных во время войны, сирен и обстрелов украинскими дизайнерами Paskal, Frolov, Ksenia Schnaider.
Мода – это сила, позволяющая вложить слова, эмоции и чувства в творчество. Коллаборация Украинской и Лондонской недель моды – это возможность продемонстрировать все слова и эмоции украинцев во время войны посредством коллекций трех украинских дизайнеров.
По словам дизайнеров, создание коллекции – это их противостояние войне. Сейчас, когда креатив важнее жизни, чем когда-либо, коллекции на London Fashion Week – это воля украинских дизайнеров. Они признаются, что работать без света и под звук сирен было непросто, но это проявление их стойкости, и они уверены, что следующий показ проведут в свободной Украине в ее полном составе.
Эти слова и коллекции демонстрируют, что несмотря на все сложности, украинцы несокрушимы, и даже в сложное время войны могут творить красоту через боль. Среди гостей можно было наблюдать много украинской символики, флаги Украины и одежду украинских дизайнеров.
"Одежда и мода – это тезис, который каждый из нас в жизни несет на себе. Поэтому ее нужно выбирать очень внимательно и вкладывать содержание. Надо оказывать поддержку Украине всеми возможными способами, в тоом числе и в одежде, чтобы демонстрировать тезис нашей независимости и стойкости всему миру", – сказал один из гостей показа. Хотя в коллекциях не было украинской символики, в конце показа дизайнеры вышли с украинским флагом. Также гости отмечали, что присутствие украинских дизайнеров на этом событии в очередной раз демонстрирует, что Лондон есть, был и будет с нами.
Соучредитель и глава оргкомитета Ukrainian Fashion Week Ирина Данилевская поблагодарила дизайнеров и коллег из London Fashion Week и British Fashion Council за поддержку и поделилась видео финального выхода дизайнеров.
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