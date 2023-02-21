Украинские дизайнеры продемонстрировали свои коллекции на неделе моды в Лондоне

Сегодня в Британской столице в рамках коллаборации Ukrainian Fashion Week и London Fashion Week состоялся показ трех коллекций, созданных во время войны, сирен и обстрелов украинскими дизайнерами Paskal, Frolov, Ksenia Schnaider.

Мода – это сила, позволяющая вложить слова, эмоции и чувства в творчество. Коллаборация Украинской и Лондонской недель моды – это возможность продемонстрировать все слова и эмоции украинцев во время войны посредством коллекций трех украинских дизайнеров.

Показ коллекции Frolov на London Fashion Week / Фото: Getty Images

Показ коллекции Frolov на London Fashion Week / Фото: Getty Images

Показ коллекции Frolov на London Fashion Week / Фото: Getty Images

Показ коллекции Frolov на London Fashion Week / Фото: Getty Images

Показ коллекции Frolov на London Fashion Week / Фото: Getty Images

Показ коллекции Frolov на London Fashion Week / Фото: Getty Images

Показ коллекции Frolov на London Fashion Week / Фото: Getty Images

Показ коллекции Frolov на London Fashion Week / Фото: Getty Images

По словам дизайнеров, создание коллекции – это их противостояние войне. Сейчас, когда креатив важнее жизни, чем когда-либо, коллекции на London Fashion Week – это воля украинских дизайнеров. Они признаются, что работать без света и под звук сирен было непросто, но это проявление их стойкости, и они уверены, что следующий показ проведут в свободной Украине в ее полном составе.

Эти слова и коллекции демонстрируют, что несмотря на все сложности, украинцы несокрушимы, и даже в сложное время войны могут творить красоту через боль. Среди гостей можно было наблюдать много украинской символики, флаги Украины и одежду украинских дизайнеров.

Показ коллекции Ksenia Schnaider на London Fashion Week

Показ коллекции Ksenia Schnaider на London Fashion Week

Показ коллекции Ksenia Schnaider на London Fashion Week

Показ коллекции Ksenia Schnaider на London Fashion Week

Показ коллекции Ksenia Schnaider на London Fashion Week

"Одежда и мода – это тезис, который каждый из нас в жизни несет на себе. Поэтому ее нужно выбирать очень внимательно и вкладывать содержание. Надо оказывать поддержку Украине всеми возможными способами, в тоом числе и в одежде, чтобы демонстрировать тезис нашей независимости и стойкости всему миру", – сказал один из гостей показа. Хотя в коллекциях не было украинской символики, в конце показа дизайнеры вышли с украинским флагом. Также гости отмечали, что присутствие украинских дизайнеров на этом событии в очередной раз демонстрирует, что Лондон есть, был и будет с нами.

Показ коллекции Paskal на London Fashion Week / Фото: Getty Images

Показ коллекции Paskal на London Fashion Week / Фото: Getty Images

Показ коллекции Paskal на London Fashion Week / Фото: Getty Images

Показ коллекции Paskal на London Fashion Week / Фото: Getty Images

Соучредитель и глава оргкомитета Ukrainian Fashion Week Ирина Данилевская поблагодарила дизайнеров и коллег из London Fashion Week и British Fashion Council за поддержку и поделилась видео финального выхода дизайнеров.

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