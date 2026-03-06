Украинские платья на красной дорожке: три звезды блистали на Actor Awards в бренде Oksana Mukha

Платья от украинского бренда / © Associated Press

Реклама

Украинские бренды все чаще можно заметить на самых известных мировых площадках, например, актриса Дженна Ортега выбрала изысканный наряд с открытой спиной от BEVZA для появления на кинофестивале в Марокко, а звезда спорта Винус Уильямс вышла замуж в платье от бренда WONÁ Concept.

Однако это не единственные подобные случаи, ведь также платья от бренда Oksana Mukha выбрали три красавицы для появления на церемонии Actor Awards, которая проходила в Лос-Анджелесе.

Хейли Калил

Инфлюенсерка надела изысканное платье с корсетом, которое идеально подчеркивало декольте и имело длинный шлейф. Наряд также украшала асимметричная объемная юбка. Пошито платье было из разных видов ткани — градиентной, которая переливалась из лавандового цвета в розовый, нежно-розового фатина, а на талии также была украшена бежевіми вставками, которые создавали эффект «прозрачности».

Реклама

Хейли Калил / © Associated Press

Джоэли Фишер

Актриса сияла на красной дорожке в потрясающем вечернем платье А-силуэте с подчеркнутым декольте и открытыми плечами. Также у платья были длинные руками, вышивка нитками и пайетками.

Джоэли Фишер / © Associated Press

Райан Мишель Батэ

Актриса и жена звезды «Черной пантеры» Стерлинга К. Брауна также выбрала украинское платье. Нежно-голубой наряд был классического фасона: с корсетом, длинным шлейфом, пышной юбкой. Платье также украшала вышивка крупными цветами.