- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 191
- Время на прочтение
- 1 мин
Украинские платья на красной дорожке: три звезды блистали на Actor Awards в бренде Oksana Mukha
Украинский бренд снова покорил мир изысканными дизайнами и тканями.
Украинские бренды все чаще можно заметить на самых известных мировых площадках, например, актриса Дженна Ортега выбрала изысканный наряд с открытой спиной от BEVZA для появления на кинофестивале в Марокко, а звезда спорта Винус Уильямс вышла замуж в платье от бренда WONÁ Concept.
Однако это не единственные подобные случаи, ведь также платья от бренда Oksana Mukha выбрали три красавицы для появления на церемонии Actor Awards, которая проходила в Лос-Анджелесе.
Хейли Калил
Инфлюенсерка надела изысканное платье с корсетом, которое идеально подчеркивало декольте и имело длинный шлейф. Наряд также украшала асимметричная объемная юбка. Пошито платье было из разных видов ткани — градиентной, которая переливалась из лавандового цвета в розовый, нежно-розового фатина, а на талии также была украшена бежевіми вставками, которые создавали эффект «прозрачности».
Джоэли Фишер
Актриса сияла на красной дорожке в потрясающем вечернем платье А-силуэте с подчеркнутым декольте и открытыми плечами. Также у платья были длинные руками, вышивка нитками и пайетками.
Райан Мишель Батэ
Актриса и жена звезды «Черной пантеры» Стерлинга К. Брауна также выбрала украинское платье. Нежно-голубой наряд был классического фасона: с корсетом, длинным шлейфом, пышной юбкой. Платье также украшала вышивка крупными цветами.