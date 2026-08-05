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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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«Украинский Бекхэм»: Валерий Харчишин показал, как спеют его помидоры

Музыкант похвастался своими достижениями на огороде.

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Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Валерий Харчишин

Валерий Харчишин / © instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

52-летний украинский рок-музыкант, лидер группы «Друга Ріка», Валерий Харчишин показал в своем Instagram, как уже выросли помидоры, которые он посадил в начале лета — растения заметно подросли и на них уже появились первые плоды.

«В эфире наш любимый сериал для поднятия настроения — #валеринагородина. Докладываю: помидоры немного подросли, скоро будет урожай, тьфу-тьфу)», — подписал видео Валерий.

На опубликованных кадрах видны несколько кустов с крупными зелеными помидорами. Судя по всему, до полноценного урожая еще нужно немного подождать, однако результат Харчишина уже впечатляет.

instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Подписчики музыканта не смогли не провести параллель с британским футболистом Дэвидом Бекхэмом, который в последние годы регулярно делится фотографиями со своего огорода и увлеченно занимается садоводством. Поэтому Харчишина в шутку можно назвать его украинской версией — только вместо знаменитых кур и огорода Бекхэма у музыканта пока главный герой сезона — помидоры.

Ранее, напомним, Дэвид Бекхэм похвастался подросшей кукурузой, помидорами и цветущими кустами.

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