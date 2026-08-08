«Украинский Бекхэм» Валерий Харчишин проверил, что будет, если полить помидоры спирулиной

Валерий Харчишин / © instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

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52-летний украинский рок-музыкант, лидер группы «Друга Ріка», Валерий Харчишин показал в своем Instagram, как уже выросли помидоры, которые он посадил в начале лета — растения заметно подросли и на них уже появились первые плоды.

В новом видео он решил проверить известный лайфхак огородников и полить помидоры спирулиной. «Пейте спирулинку, пейте, маленькие», — обращается Харчишин к помидорам.

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«А вы поливали помидоры спирулиной? Какие плюсы/минусы, подводные камни, польза/вред?» — подписал Валерий видео.

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А также проверил, сколько завязалось огурцов.

В комментариях под публикацией подписчики музыканта написали ему, что им интересно наблюдать за таким «сериалом»: «Где-то заплакал один не молодой Бекхэм, потому что у него нет такого свитера», «Это мой любимый сериал этим летом», «Бекхэм уже подписался на вас?», «ну, во-первых у вас шикарные ноги, во-вторых кофта!»

И, конечно, не упустили возможности сравнить его с британской футбольной легендой Дэвидом Бекхэмом, который в последние годы увлекся садоводством и регулярно показывает в соцсетях свой огород, урожай и знаменитых кур. Так что Харчишина вполне можно назвать «украинским Бекхэмом» — правда, пока вместо кур и обширного хозяйства у него главный герой сезона — помидоры.

Ранее, напомним, Дэвид Бекхэм показал свою пасеку.

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