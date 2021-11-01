Украинский бренд презентовала новые костюмы для мистического балета "Жизель" с Кухар и Стояновым

Бренд Malva Florea создал новые костюмы для легендарного спектакля.

По случаю 180-летия балетного французского спектакля "Жизель" дизайнер украинского бренда Malva Florea Мальва Вербицкая презентовала в Киеве обновленные костюмы.

Фэшн-показ прошел перед балетом. В нем приняли участие Александр Стоянов и Екатерина Кухар.

Екатерина Кухар/Пресс-служба

Александр Стоянов/Пресс-служба

"Каждая балерина к своему костюму относится очень трепетно, как невеста к свадебному платью. Для нас важно, чтобы наш сценический костюм был эксклюзивным, неповторимым и отличался от костюмов других исполнительниц той же роли. Мне с Мальвой было работать очень легко и приятно. Что меня поразило, это то, что балетные костюмы обладают определенной спецификой и очень редко кто из фешен дизайнеров могут уловить этот стиль, комфорт. Потому что одно дело ходить по подиумы, другое – танцевать в этих костюмах. И Мальве удалось не только создать невероятно красивые наряды, но и разобраться в правильной кройке балетных костюмов, находясь далеко от нас. У нас практически не было примерок и все идеально село с первого раза", - рассказала Екатерина.

Пресс-служба

Пресс-служба

Мальва создала более 30 сценических костюмов: изысканные ткани, ручная высокохудожественная вышивка, неожиданные решения. На такую роскошную коллекцию ушло более 300 метров ткани и полгода кропотливой работы. Для ручной вышивки использовали чешское стекло и бисер, специальные итальянские уникальные декорированные ленты, дорогие кружева, страусиные перья и особые материалы, которые создают иллюзию ювелирных украшений.

Пресс-служба

Пресс-служба

"Балетные костюмы – симбиоз двух глубоких арт историй. Это эмоция в движении и динамике человеческого тела, донесение идеи произведения и обострение чувств. Безусловно, это и чистое искусство, и в то же время, сложный конструктив с точки зрения технологии продакшна. Для меня как дизайнера создание оригинальных костюмов стало настоящим вызовом. Уже два столетия мистическая и таинственная "Жизель" волнует хореографов, исполнителей и публику. Мы хотели раскрыть зрителю эту историю в духе нашего времени", - отметила Мальва Вербицкая.

Пресс-служба

Пресс-служба

В цветовой гамме коллекции преобладают 4 основных цвета, которые символизируют таинственность и мистичность балета "Жизель". Все построено на ассоциации и передаче атмосферы, а именно оттенки серого, черного, нежный беж, серебро, темная пудра, глубокий зеленый, выцветший фиолет, дымчатые оттенки.

Пресс-служба

"Балет всегда был источником вдохновения для великих дизайнеров. Сценические костюмы к знаковом спектаклям в разное время создавали Chanel, Givenchy, Dior. Я рад, что Malva Florea дала новое дыхание и внесла свой почерк, создавая сценические платья, колеты с обилием вышивки, для "Жизель"", - сказал Александр.

Александр Стоянов/Пресс-служба

Мистическую атмосферу фэшн-шоу помог создать пианист-виртуоз Евгений Хмара с помощью композиции Ocean Race.

Посетили мероприятие Настя Каменских, Валентина Хамайко, Ксения Мишина, Лида Ли, Полина Неня, Фаина Тедеева, Леся Никитюк, Максим Чмерковский, Меловин, Лана Кауфман и другие.

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