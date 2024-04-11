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Украинский дизайнер Руслан Багинский создал шляпы для Кейт Миддлтон и королевы Камиллы

Украинский дизайнер Руслан Багинский создал шляпы для Кейт Миддлтон и королевы Камиллы

Руслан Багинский и Николас Гаррокс / фото: The Royal Family

Теперь в коллекции королевы и принцессы будут головные уборы от украинского дизайнера.

Украинский дизайнер Руслан Багинский создал две шляпы для супруги короля Великобритании королевы Камиллы и его невестки - принцессы Уэльской Кейт.

Багинский лично передал головные уборы заместителю британского посла Николасу Гарроксу, принявшему их в Киеве от имени королевы и принцессы.

"Эти невероятные произведения чтят многовековую традицию и сочетают ее с современными и инновационными тенденциями, символизируя богатое культурное наследие наших народов и символизируя глубокие связи между британцами и украинцами", - говорится в сообщении бренда.

Для королевы Камиллы дизайнер создал элегантный черный фетровый берет, украшенный соцветиями фиолетовых цветов, выполненными вручную из шелка. Фиалки - первоцветы украинской весны, которые символизируют жизнь и надежду.

фото: The Royal Family / ©
фото: The Royal Family

А вот для принцессы Уэльской Багинский создал шляпу-канотье традиционной формы, которая является частью силуэта народной украинской одежды. Она украшена белыми цветами форзиции ручной работы из шелка. Форзиция также один из первоцветов украинской весны, символ жизни и надежды.

фото: The Royal Family / ©
фото: The Royal Family

Напомним, что в 2022 году Багинский также создал шляпу для королевы Елизаветы ІІ. Элегантный головной убор с широкими полями был украшен лентой, завязанной на бант, и шелковыми цветами ручной работы.

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