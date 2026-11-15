Украинский фильм "На драйве" победил в Голливуде и завоевал "Оскар" автомобильного кино

Фильм «На драйве»

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Церемония награждения прошла 14 ноября в легендарном Petersen Automotive Museum в Лос-Анджелесе.

International Motor Film Awards – одна из самых престижных мировых премий в сфере автомобильного кино, которую называют «Оскаром автомобильного мира». В разные годы награды фестиваля получали масштабные голливудские проекты, в частности, «Миссия невыполнима: Фолаут» с Томом Крузом.

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Фильм «На драйве»

«Для нас это не просто международная награда. Это доказательство того, что украинское кино может быть конкурентоспособным на мировом уровне. Особенно сейчас, когда наша страна борется за свое будущее, очень важно, чтобы украинские истории видели, слышали и признавали в мире. Мы сняли фильм о молодежи, которая продолжает жить, мечтать и любить даже во время войны. И сегодня эта история победила в Голливуде», - отметила продюсер фильма Алена Тимошенко.

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Фильм «На драйве»

Лента «На драйве» рассказывает историю молодежи в прифронтовом Харькове, где уличная гонка становится символом свободы, риска и стремления жить во всю войну.

Победа в Лос-Анджелесе стала знаковым достижением украинского кинематографа.

Фильм «На драйве»

Эксклюзивная премьера фильма прошла на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ. Телепремьера фильма состоялась летом на телеканале 1+1 Украина.

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