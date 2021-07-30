Украинский фотограф обвинил известный бренд в плагиате: они использовали фото бездомного Славика

В мире искусства назрел новый конфликт.

Украинский фотограф Юрко Дячишин обвинил модный бренд VTMNTS — "секретный проект" марки Vetements, в плагиате. Дело в том, что бренд в своей новой коллекции весна-лето 2022 полностью скопировала образы бездомного из Львова по имени Славик, который был героем съемок Дячишина в 2011-2013 годах. Фотопроект получил название Slavik's fashion и у него есть официальные страницы в соцсетях.

Ранее Vetements уже брал за основу в своих образов фотографии со Славиком. Однако тогда создатель бренда Демна Гвасалия это открыто признавал. Теперь же, по словам фотографа, бренд полностью скопировал со Slavik's fashion образы, но что это работа Дячишина нигде не упомянул. Сам бренд Vetements эти обвинения пока не комментировал.

"Если в первый раз они по крайней мере вспомнили об этом в комментарии Vogue Paris, то в новой коллекции, которая вышла под маркой VTMNTS 2022, ни-ни", ㅡ пишет фотограф в Facebook.

Проект Юрка Дячишина о бездомном моднике Славике опубликовали более тысячи изданий по всему миру. На момент съемки Славику было 55 лет. Олег Дячишин случайно увидел эпатажного бездомного на улице и уговорил его на фотосессию. По началу мужчина не очень шел на контакт, пока не привык к фотографу. Дячишин снимал его на протяжении нескольких лет в различных образах, которые Славик сам придумывал. В 2013 году Славик пропал.

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