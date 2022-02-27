Украинский хор исполнил "Молитву за Украину" в эфире Saturday Night Live

Украинский хор исполнил "Молитву за Украину" в эфире Saturday Night Live

Обычно это шоу начинается комедийной зарисовкой, но на этой неделе его открыли исполнением украинской песни.

Украинский хор "Думка" из Нью-Йорка исполнил "Молитву за Украину" на популярном американском шоу Saturday Night Live. Представили хор актрисы Кейт Маккиннон и Сесили Стронг. Перед хором на небольшом столе были выставлены свечи, которые повторяли слово "Киев".

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