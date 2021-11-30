Украинский кот Степан начал сотрудничество с Модным домом Valentino

Пушистый блогер стал частью мира моды благодаря новой коллаборации.

Украинский кот Степан, покоряющий Сеть забавными роликами и томным взглядом, в очередной раз порадовал своих подписчиков. На прошлой неделе фото пушистой звезды запостила у себя в Instagram певица Бритни Спирс, а теперь стало известно, что он сотрудничает с Модным домом Valentino.

Хозяйка кота Анна опубликовала новое фото своего питомца, на котором он запечатлен возле бокала красного вина, вазы с одной розой и сумки от итальянского Модного дома Valentino из новой праздничной коллекции.

"Нас уже показывали Discovery, американский MTV купил права на один из роликов. Бренд Valentino заказал рекламу. Заказывают поздравления с днем рождения. Количество сообщений в директе даже не считаю", — рассказала изданию Elle хозяйка кота.

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