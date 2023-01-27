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С красными линзами и в плаще: украинский манекенщик Кирилл Романенко дебютировал на показе Loewe

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
1624
Время на прочтение
1 мин
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С красными линзами и в плаще: украинский манекенщик Кирилл Романенко дебютировал на показе Loewe

Кирилл Романенко / Фото: Getty Images

Январь хоть и подходит к концу, но все же запомнится яркими модными шоу, которые прошли в разных странах. Во многих Неделях моды взяли участие украинские дизайнеры и модели.

Во время Недели мужской моды, которая проходила в Париже, на подиум показа коллекции Loewe весна-лето 2023 вышел украинский манекенщик Кирилл Романенко. Для него это участие в шоу Loewe стало дебютным.

В новой коллекции креативный директор бренда Джонатан Андерсон решил показать ангелов и демонов, поскольку некоторые модели выходили на подиум с небольшими крыльями на спине, а другие - с красными глазами, как Кирилл.

На подиум украинец вышел в черном комбинезоне, который дополнял шоколадный кожаный плащ, лоферы и сумка-хобо. В глазах у Кирилла были линзы.

Кирилл Романенко / © Getty Images
Кирилл Романенко / Фото: Getty Images

Описанием лука Кирилл поделился на своей странице в Instagram.

Кирилл Романенко / © instagram.com/RomanenkoKiril
Кирилл Романенко / Фото: instagram.com/RomanenkoKiril

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Дата публикации
Просмотры
1624
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