С красными линзами и в плаще: украинский манекенщик Кирилл Романенко дебютировал на показе Loewe

Январь хоть и подходит к концу, но все же запомнится яркими модными шоу, которые прошли в разных странах. Во многих Неделях моды взяли участие украинские дизайнеры и модели.
Во время Недели мужской моды, которая проходила в Париже, на подиум показа коллекции Loewe весна-лето 2023 вышел украинский манекенщик Кирилл Романенко. Для него это участие в шоу Loewe стало дебютным.
В новой коллекции креативный директор бренда Джонатан Андерсон решил показать ангелов и демонов, поскольку некоторые модели выходили на подиум с небольшими крыльями на спине, а другие - с красными глазами, как Кирилл.
На подиум украинец вышел в черном комбинезоне, который дополнял шоколадный кожаный плащ, лоферы и сумка-хобо. В глазах у Кирилла были линзы.
Описанием лука Кирилл поделился на своей странице в Instagram.
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