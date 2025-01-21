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Украинский след в образе Мелании Трамп: первая леди надела особое украшение

Украинский след в образе Мелании Трамп: первая леди надела особое украшение

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Украшения от этого бренда десятилетиями носят самые яркие и известные личности.

Мелания Трамп появилась на праздничном балу после инаугурации своего мужа Дональда Трампа в роскошном и эксклюзивном платье от бренда Herve Pierre, который также сшил для нее платье в 2017 году.

Мелания Трамп / © Associated Press
Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Необычным украшением, которая Мелания подобрала под наряд, была бриллиантовая брошь, прикрепленная на черный чокер. Брошь была очень лаконичной, но является совершенно уникальным произведением ювелирного искусства - ее создал ювелир Гарри Уинстон в 1955, сообщает издание WWD.

Мелания позаимствовала украшение для бала. Брошь напоминала переплетенных между собой цветка. Бриллианты в изделии использованы разной огранки.

Мелания Трамп / © Associated Press
Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Но что интересно, создатель этой броши Гарри Уинстон имеет прямое отношении к Украине, поскольку его родители - по происхождению евреи - эмигрировали из нашей страны в США. Гарри родился уже в 1896 году в Нью-Йорке, где обосновалась его семья.

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