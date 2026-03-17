"Украли" у Педро Паскаля: Леонардо Ди Каприо и Джейкоб Элорди появились с усами на церемонии "Оскар"

Главное кинособытие года — церемония награждения премии «Оскар” — уже прошло, а говорить о нем продолжают. В этом году на красной дорожке мероприятия внимание публики привлекли не только роскошные образы звездных красавиц, но и изменения имиджа у знаменитых актеров. Самой обсуждаемой деталью во внешности звездных мужчин стали усы.

Так, голливудский актер Леонардо Ди Каприо, который был номинирован на «Оскар» в категории «Лучший актер» за игру в фильме «Битва за битвой», появился на мероприятии с аккуратно подстриженными усами. Новый имидж добавил актеру сдержанной элегантности и вызвал оживленное обсуждение среди поклонников.

Одет он был в классический черный смокинг Dior, белую рубашку и черную бабочку, которые дополнил черными лакированными туфлями на шнуровке из телячьей кожи от Manolo Blahnik. К лацкану пиджака актер прикрепил золотую брошь в виде пчелы и завершил аутфит аккуратной укладкой с боковым пробором.

Не отстал и молодой актер Джейкоб Элорди (номинант в категории «Лучший актер второго плана» за роль Существа в фильме «Франкенштейн»), который также отрастил усы.

Звезда фильма «Грозовой перевал» выглядел стильно и современно, сочетая трендовую взъерошенную прическу с классическим костюмом-тройкой от Bottega Veneta, белой рубашкой из поплина, черным галстуком-бабочкой и туфлями Zeno. В ушах у Джейкоба были бриллиантовые серьги-гвоздики. Его лук стал еще одним доказательством того, что ретро-эстетика уверенно возвращается в моду.

А вот Педро Паскаль удивил поклонников своим новым имиджем. Актер, которого часто можно увидеть с фирменными усами, на этот раз появился гладко выбритым. В соцсетях даже шутят, что Ди Каприо и Элорди «украли» усы у Паскаля.

Педро предстал на церемонии в образе от Chanel. На нем была белая рубашка с жемчужными пуговицами и большой белой брошью-цветком, черные брюки с камербандом и черные лакированные туфли. Лук он завершил элегантно зачесанной прической, имиджевыми очками и часами Chanel Boy Friend с черным ремешком.

Похоже, что в этом сезоне усы стали настоящим трендом среди голливудских мужчин, добавляя классическим образам индивидуальности и шарма.